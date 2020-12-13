На Київщині у ДТП загинули двоє, серед них – підліток

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньої аварії, де загинув 14-річний хлопець.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МВС України.

«Зіткнення двох автомобілів «Renault» та «ВАЗ» сталось на автодорозі Київ-Знам’янка в Обухівському районі. Внаслідок зіткнення 46-річний водій авто «ВАЗ» загинув на місці події, а його 14-річний пасажир - у кареті швидкої медичної допомоги», - йдеться у повідомленні.