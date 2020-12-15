У Житомирі змінять локацію для головної ялинки

У Житомирі новорічну ялинку відкриють у День Святого Миколая, 19 грудня, на пішохідній вулиці Михайлівській, а не на майдані Сергія Корольова, як зазвичай.

Як передає Укрінформ, про це інформує Житомирська міська рада.

"Відкриття головної ялинки міста заплановане на 19 грудня. Розташована вона буде на вулиці Михайлівській. Святковими вогнями ялинку прикрасить КП "Міськсвітло", - повідомляють у міській раді.

Дітей зі святом привітають 18 грудня у Домі української культури.

19 грудня на Михайлівській вулиці розгорнуть тематичну фотозону, а містом курсуватиме експреслистівка на колесах "Вулицями з краю в край їде Святий Миколай" за участі казкових та мультиплікаційних героїв, які вітатимуть жителів різних мікрорайонів.

Читайте також: З головної ялинки країни зняли капелюха

Відкриття ялинки заплановане на 17:00.

24 грудня з балконів будівель на вулиці Михайлівській містян зі святами вітатимуть різні герої, а на вечір заплановані вокальні різдвяні вітання фольклорного ансамблю національного обряду "Родослав".

На Різдво 25 грудня курсуватиме музичний святковий трамвайчик з казковими героями.

З вечора 31 грудня біля головної ялинки міста відбуватиметься святкування Нового року з музичним супроводом.