У Харкові на тротуарі знайшли бойову гранату

Гранату РГД-5 виявили поліцейські на тротуарі на вулиці Леся Сердюка у Київському районі Харкова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

15 грудня близько 11:10 до Київського відділу поліції від оператора служби "102" надійшло повідомлення про те, що біля бордюру по вулиці Леся Сердюка лежить граната, йдеться в повідомленні.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічного управління ГУ Нацполіції у Харківській області та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Боєприпас буде знешкоджений за межами міста.

Яким чином він потрапив на вулицю, з'ясують слідчі.

Факт події зареєстрований в Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Граната, уточнили Укрінформу у відділі комунікації поліції, є іржавою. "Боеприпас помітили перехожі на тротуарі біля житлових будінків. Є дані, що він був оботаний червоною стрічкою", сказали у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня до поліції надійшло повідомлення, що на двірниках автомобіля Subaru у Харкові, виявили ручну гранату РГД-5. Боєприпас був знешкоджений на місці.