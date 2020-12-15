Із військової частини вкрали й намагалися продати портативні радіостанції

Військова контррозвідка Служби безпеки України попередила збут багатофункціональних засобів зв’язку, які були викрадені в одній з військових частин на Львівщині, де знаходилися на обліку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

За попередніми даними слідства, колишній військовослужбовець намагався нелегально продати партію військових портативних багатофункціональних радіостанцій. За 5 приладів фігурант планував отримати 50 тисяч доларів США.

Співробітники СБУ затримали колишнього військовослужбовця на спробі незаконного продажу трьох засобів зв’язку за 30 тисяч доларів. У затриманого також було виявлено програмне забезпечення, антени та інші комплектуючі до військового обладнання.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру й обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вживаються заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ