У Харкові через обмерзання проводів зупинилися тролейбуси

У Харкові через обмерзання проводів і дощ, що не припиняється, призупинено рух тролейбусів восьми маршрутів.

Про це повідомляє директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У зв'язку з обмерзанням контактних проводів призупинено рух тролейбусів на маршрутах №№2а, 2б, 12, 17, 18 (Павлово поле, Олексіївка, пос.Жуковского), 6 (Основа), 11, 27 (Баварія, ул.Холодногорська). Можлива швидка зупинка деяких трамвайних маршрутів», - написав Сидоренко.

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За його словами, через безперервний дощ транспортники не можуть очистити контактні мережі. «Обіцяють зробити це вночі, але необхідне припинення опадів», - зазначив директор Департаменту.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 11 грудня погіршилися погодні умови (дощ, сніг, вітер, ожеледиця). На найближчі дні синоптики також прогнозують ожеледь і туман в деяких областях.