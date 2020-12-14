На Чернігівщині крижаний дощ знеструмив понад 200 населених пунктів

На Чернігівщині крижаний дощ знеструмив 207 населених пунктів та дві вулиці в обласному центрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Станом на 12 год. 14 грудня без електропостачання залишилися мешканці 207 населених пунктів та вулиць Космонавтів і Доценка в місті Чернігові", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною стали несприятливі погодні умови, які призвели до відключення ліній електропередач та 1047 трансформаторних підстанцій. У департаменті уточнили, що знеструмлення відбувається через дощ,, який миттєво замерзає на дротах і обриває їх.

Як повідомлялося, станом на 8 годину ранку без електрики залишалося 85 населених пунктів. На 10 годину їх кількість зросла до 175, на 12.00 - до 207.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами АТ "Чернігівобленерго". Задіяні 62 бригади, 64 одиниці техніки та 180 працівників.