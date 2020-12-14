У Житомирі підприємці під ОДА вимагали скасувати локдаун

У Житомирі понад 200 підприємців зібралися на акцію під будівлею обласної адміністрації, вимагаючи скасування локдауну.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів організатор акції Андрій Попов.

«Головна вимога нашої акції – це скасування локдауну. Якщо влада таки збирається його запроваджувати, то при повній компенсації орендної плати, податків, зарплат для мікро- і малого бізнесу. У цю акцію ми також включили вимогу до Верховної Ради щодо прийняття законопроєктів про відміну діджиталізації в Україні», - сказав Попов.

За його словами, участь в акції взяли понад 200 підприємців із Житомира, Бердичева, Андрушівки, Чуднова.

З учасниками акції поспілкувався голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Я чітко розумію, що представникам бізнесу та простим найнятим працівникам надзвичайно складно в нинішніх умовах. Повторю найважливіше – ми чуємо і дослухаємось до думки людей. Ситуація наразі така, яка потребує ведення локдауну з 8 по 24 січня. Це рішення прийнято урядом, і воно буде безумовне до виконання, якщо ситуація не покращиться в найближчі два тижні. Розуміємо, що карантинні обмеження передбачають закриття переважної більшості соціальної інфраструктури міст та селищ. Ми намагаємося створити такі умови, за яких підприємці мали би можливість працювати та зберегти робочі місця, адже вони приносять податкові надходження, а людям забезпечують заробітну плату», - зазначив Бунечко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.