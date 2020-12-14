Рятувальники попереджають водіїв про густий туман

В Україні 14 грудня через туман можуть бути порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За інформацією УкрГідрометцентру, в Україні 14 грудня, крім південно-східної частини, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

По Києву протягом 14 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.