ДСНС попереджає водіїв про сильний туман вночі та в неділю вранці
Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру, передає Укрінформ.
«У південній частині до кінця доби 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня туман, видимість 200-500 метрів (перший рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», – зазначають у службі.
Рятувальники закликають водіїв бути обережними на дорозі та планувати свій маршрут з урахуванням попереджень.
Нагадаємо: за даними Укргідрометцентру, в неділю 13 грудня в Україні (за винятком Закарпаття, Херсонщини, Донецької й Луганської областей та Криму) очікуються опади. В більшості регіонів – мокрий сніг. В Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях очікується дощ.