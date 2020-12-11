На Чернігівщині перекинувся автомобіль, який посипав дорогу протиожеледною сумішшю

У смт Ріпки Чернігівської області під час посипання дороги протиожеледною сумішшю, перекинувся спецавтомобіль місцевої дорожньої дільниці.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба УДСНС у Чернігівській області.

"Рятувальники вивільнили спецавтомобіль дорожників, який перекинувся під час робіт з посипання доріг протиожеледною сумішшю", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що пригода сталася сьогодні близько 11 години у селищі Ріпки. Працюючи на вулиці Промисловій, автомобіль МАЗ місцевої дорожньо-експлуатаційної дільниці з'їхав на узбіччя й перекинувся.

На місце події за викликом прибули рятувальники. Транспортний засіб вони підняли за допомогою лебідки пожежно-рятувального автомобіля. Водій не постраждав.