У Бердичеві з нагоди Хануки запалили менору

У центрі Бердичева, що на Житомирщині, запалили першу свічку менори з нагоди свята Хануки, яке відзначає єврейська громада міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РІО Бердичів.

«Традиційно у Бердичеві місію запалювання першої ханукальної свічки здійснює міський голова та рабин Аківа Нємой. Перед тим, як запалити першу свічку, міський голова Сергій Орлюк привітав всю єврейську громаду зі святом, побажавши, щоб у кожного день починався з посмішки та радості, а закінчувався благими ділами, щоб у сім’ях були добробут і благодать, а в країні – мир», - йдеться у повідомленні.

У центрі Бердичева з нагоди Хануки запалили менору / Фото: Ріо Бердичів

Присутні супроводжували оплесками появу світла в менорі, спілкувалися між собою і танцювали.

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Зазначається, що ханукальні свічі з’являтимуться в менорі щовечора.

Ханука – це іудейське свято, яке також називають «Святом восьми свічок» або «Святом вогнів». Головним його символом є світильник ханукія із запаленими вісьмома свічками.

Ханука цього року розпочинається ввечері 10 грудня і закінчується ввечері 18 грудня.

Фото: Ріо Бердичів