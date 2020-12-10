Поліція назвала можливу причину аварії літака на Тернопільщині

Правоохоронці встановлюють причини падіння пасажирського літака на Тернопільщині, і, попередньо, пілот намагався посадити літак між двома полями, але не розрахував на нерівності та глибокий рів.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

“За попередньою інформацією, пілот намагався посадити літак між двома полями, але не розрахував на нерівності та глибокий рів. Ймовірно він при зниженні зачепив крилом землю і як результат - літак почало кидати об землю”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент події у салоні пасажирів не було, а пілота правоохоронці виявили мертвим за десять метрів від розбитого повітряного транспорту. Оперативники встановлюють як і чому воно там опинилося: чи вилетіло в результаті удару, чи витягнули люди, намагаючись реанімувати чоловіка.

Також слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини з'ясовують, чи мав документи на право пілотування, в тому числі дозвіл на керування пасажирським літаком, кому належить даний повітряний транспортний засіб, а також причини падіння і інші деталі події.

Пілот - житель Миколаївської області, 1980 року народження. Цей факт внесений в ЄРДР згідно статті 281 частина 3 ККУ - Порушення правил повітряних польотів, якщо вони спричинили загибель людей, або інші тяжкі наслідки.

Як повідомлялося, 9 грудня у Тернопільській області поблизу села Золота Слобода Козівського району впав легкомоторний літак, загинув пілот.