На Тернопільщині впав легкомоторний літак, пілот загинув

На Тернопільщині впав легкомоторний літак, пілот загинув

Фото
Укрінформ
У Тернопільській області поблизу села Золота Слобода Козівського району впав легкомоторний літак, загинув пілот.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“9 грудня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Золота Слобода Козівського району впав легкомоторний літак, внаслідок чого загинула 1 особа (пілот)”, - йдеться в повідомленні.

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Від ДСНС для ліквідації наслідків катастрофи залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки.

Фото: ДСНС

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