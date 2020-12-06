На Київщині упав легкомоторний літак, є постраждалі

У Броварському районі у неділю впав лекомоторний літак, двоє людей отримали травми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні, 6 грудня, о 14 годині на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що поблизу села Гоголів впав літак", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що в результаті падіння двоє людей отримали травми – пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.