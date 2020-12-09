У ДТП на Луганщині постраждали черкаські депутати, які везли допомогу військовим

В ДТП на Луганщині постраждали двоє депутатів Черкаської облради та працівник Черкаської облдержадміністрації. Вони везли допомогу військовим частинам Луганщини, коли сталася НП.

Цей факт кореспонденту Укрінформу підтвердив перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко.

"4 грудня новообрані депутати VIII скликання провели першу сесію обласної ради, вирішили кадрові питання. Наступного дня в Україні відзначався День волонтера. Оскільки серед членів фракції “Європейська Солідарність” були волонтери, зокрема, Віталій Коваль і Оксана Циганок, вони вирішили відвідати декілька військових частин на Луганщині. Ми зібрали гроші, закупили обладнання - генератори, "буржуйки" для опалення, пили. І вони поїхали. До них також приєднався Руслан Чикало, директор Департаменту соціального захисту Черкаської ОДА", - розповів Сущенко.

Волонтери встигли відвідати кілька частин і їхали ще в одну. На трасі Сєвєродонецьк – Новоайдар поблизу села Смолянинове сталося зіткнення мікроавтобусу та легкової автівки, що йшла на зустріч.

"За словами Віталія Коваля, який сидів за кермом, дорога йшла на підйом, коли мікроавтобус обігнав позашляховик. Щоби уникнути зустрічі з ним, сержант батальйону поліції Дмитро Бондар, який управляв автівкою, що йшла з пагорба, вискочив на зустрічну смугу, де і сталося це жахливе зіткнення", - розповів Сущенко.

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Водій поліцейського авто загинув; троє черкащан отримали серйозні травми і були відправлені до лікарні.

"Найважчі травми - в Оксани Циганок. На щастя, її життю вони не загрожують. Я особисто пересвідчився в цьому, відвідуючи її в лікарні. Побував також в інших постраждалих, які також перебувають в лікарні. Ми співчуваємо родині загиблого сержанта і сумуємо з приводу його смерті", - наголосив Сущенко.

За його словами, зараз триває слідство, яке і розставить усі крапки в історії з цією ДТП.