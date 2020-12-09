В Ужгороді встановили 12-метрову живу ялинку

В Ужгороді на одній із центральних площ встановили головну ялинку міста. 12-метрове дерево Ужгороду подарувала містянка, у дворі якої воно росло понад 30 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Фейсбуці Ужгородської міської ради.

“На площі Театральній встановили головну ялинку Ужгорода. Дерево росло біля приватного будинку на вулиці Іллі Бродлаковича, господиня – пані Марія – подарувала його місту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ялинка має висоту 12 метрів, її приблизний вік – 30-35 років. Найближчими днями зелену красуню прикрасять.

Про урочисте запалення вогнів головної міської ялинки повідомлять додатково.

В Ужгороді встановили 12-метрову новорічну ялинку / Фото: Ужгородська міська рада

Разом із тим, новорічні ялинки встановили вже також в інших містах Закарпаття, насамперед, туристичних — Берегові та Мукачеві. В Мукачеві ялинка штучна, місто ще кілька років тому відмовилося від використання живих ялинок на головній площі.