На Київщині зловмисник кинув у поліцейських гранату та відкрив стрілянину

У Київській області зловмисник під час затримання кинув у працівників поліції гранату і відкрив стрілянину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

Як ідеться в повідомленні, працівники слідчого управління поліції Київщини спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції за силової підтримки Управління КОРД поліції Київської області викрили злочинну організовану групу.

Правоохоронці встановили, що очолював групу 28-річний житель Баришівського району.

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Він координував дії групи, шукав об’єкти для нападів та розподіляв між учасниками групи кошти, здобуті злочинним шляхом. Також фігурант брав безпосередню участь у нападах та збував викрадені цінності і речі.

Під час затримання він почав чинити активний опір працівникам поліції – намагався втекти, кинув у бійців КОРДу гранату та відкрив вогонь у бік правоохоронців.

Працівники поліції у відповідь застосували зброю. Зловмисник отримав вогнепальне поранення ніг, а також внаслідок вибуху травм зазнав його подільник.

Під час огляду місця події працівники поліції вилучили речові докази злочинної діяльності групи, серед яких - пістолет та набої до нього, гільзи, уламки гранати, газові балончики, кайданки, рукавички, ножі, рації, викрутки, сокира, балаклави.

Також було проведено обшуки за місцем проживання учасників групи, де поліцейські вилучили авто, номерні знаки, документи і техніку.

Правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПКУ трьох учасників злочинної групи. Ними виявились жителі Баришівського району 31, 29 та 28 років.

Вони поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом замаху на вбивство працівників поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ.

Як повідомлялося, у листопаді в Києві правоохоронці затримали трьох осіб, які спричинили стрілянину у Святошинському районі, внаслідок чого патрульний поліцейський отримав три вогнепальних поранення.