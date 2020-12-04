Обвал на шахті у Кривому Розі: поліція відкрила справу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу на шахті у Кривому Розі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Укрінформ.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 3 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що на шахті Тернівська обвалилася порода, внаслідок чого присипало кількох працівників шахти. Гірників із-під завалу витягли рятувальники, і двох потерпілих доставили у лікарню.

Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, 3 грудня на шахті “Тернівська” (ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат”) стався обвал гірської породи. З-під завалу вдалося дістати трьох шахтарів.