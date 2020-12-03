У Кривому Розі на шахті стався обвал ґрунту, врятували трьох шахтарів

На шахті “Тернівська” (ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат”) стався обвал гірської породи. З-під завалу вдалося дістати трьох шахтарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Фейсбуці.

“Рятувальники уточнюють, що під завалом опинилися три людини. Бійці гірничорятувальної служби спрацювали оперативно – розібрали завал та витягли людей. Двоє постраждалих доставлені до медичного закладу. Третій від госпіталізації відмовився”, - написав Волинець.

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Крім того, він висловив сподівання, що розслідування причин аварії проводитиметься об'єктивно.

Волинець переконаний, що надзвичайна подія сталася через безвідповідальність з боку керівників КЗРК та служби Держпраці.

“В процесі протесту гірників на КЗРК, який проходив з 2 вересня до 15 жовтня, прем’єр-міністром було дано доручення Держслужбі праці провести якісну перевірку, чого належним чином не було виконано. Тому що перевірка здійснювалась в умовах простою підприємства, а не в умовах видобутку”, - зауважив Волинець.