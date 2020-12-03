На Дністровській ГЕС впав у шахту і загинув працівник

На Дністровській ГЕС працівник підприємства через необережність впав у шахту і загинув на місці трагедії.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"2 грудня в селі Ожеве в приміщенні електромашинного цеху філії Дністровської ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" під час огляду кришки турбіни гідроагрегата, на відмітці № 75, начальник електромашинного цеху Дністровської ГЕС, чоловік 1963 р.н., з власної необережності впав у шахту для встановлення валу з обтікачем гідроагрегату під час капітального ремонту, в результаті чого отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні поліції.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу в м. Сокиряни.

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Як повідомили у поліції, за цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).