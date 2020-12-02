Справу про зґвалтування у Кагарлику направили до суду

Прокуратура направила до суду справу відносно п'яти співробітників Кагарлицького відділення поліції, які для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що працівники Кагарлицького відділення поліції для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей. Правоохоронці задокументували, що у січні 2020 року троє поліцейських, з метою отримання визнавальних показів за вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста, застосовували електричний струм, після чого прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня.

У травні 2020 року, з метою отримання зізнання, потерпілому було завдано 17 ударів руками та ногами по різним частинам тіла.

Окрім того, у травні 2020 року один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Він вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Керівник відділення, в свою чергу, знав про існування такої практики, проте не вживав жодних заходів реагування на неправомірні дії підлеглих.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Як повідомлялося, наприкінці травня на Київщині затримали двох службовців поліції Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.

2 липня було висунуто підозру ще двом правоохоронцям.

Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції.

Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

За результатами першого етапу службового розслідування у Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 службовців.