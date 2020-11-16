Катування у Кагарлику: ДБР завершило слідство щодо копів

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно колишніх працівників Кагарлицького відділення поліції Обухівського ВП ГУ Нацполіції у Київській області.

Як передає Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті відомства.

Зазначається, що 13 листопада стороні захисту та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Після ознайомлення з матеріалами провадження підозрюваним працівникам поліції буде вручено обвинувальний акт та направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялось, у ніч з 23 на 24 травня 2020 року працівники Кагарлицького ВП катували та зґвалтували дівчину.

Після початку досудового розслідування за вказаним фактом до Державного бюро розслідувань почали звертатися особи з повідомленнями про факти катувань, що раніше відбувалися у вказаному відділенні поліції. Правоохоронці підозрюються у катуваннях та зґвалтуванні.