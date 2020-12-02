СБУ затримала інспектора Галицької митниці за систематичні хабарі

Співробітники Служби безпеки України затримали інспектора митного посту «Яворів» Галицької митниці за систематичне отримання хабаря від водіїв.

Упродовж зміни митник отримував хабарів від 60 тисяч гривень, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як встановило слідство, посадовець організував корупційний механізм під час митного оформлення авто. За фіксовану суму коштів зловмисник забезпечував безперешкодний пропуск транспортних засобів через митний кордон.

Оперативники спецслужби задокументували, що протягом зміни митник отримував неправомірної вигоди від 60 тисяч гривень. На своїй посаді він пропрацював 1,5 місяця, за цей час задокументовано 15 його чергувань.

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Зазначається, що правоохоронці затримали фігуранта відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергового хабаря.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Перевіряється причетність керівної ланки митного посту до корупційної діяльності.

Фото: СБУ