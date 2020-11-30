На Запоріжжі замість Леніна встановили скульптуру Ісуса Христа

На Запоріжжі замість Леніна встановили скульптуру Ісуса Христа

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Укрінформ
У Бердянському районі в селі Осипенко на місці, де до 2014 року стояла гіпсова скульптура Леніна, встановили скульптуру Христа Спасителя.

Про це кореспондент Укрінформу повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ.

Скульптуру Христа виготовили та придбали за гроші таємничого мецената, а от кошти на облаштування території, освітлення, встановлення відеонагляду та монтаж скульптури збирали за допомогою небайдужих людей.

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Мешканцям громади та вірянам Свято-Покровського храму ПЦУ вдалось зібрати близько 25 000 гривень.

Скульпутра Христа Спасителя вже встановлена. Поруч планують встановити моморіальну дошку та завершити благоустрій навколо пам'ятки.

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