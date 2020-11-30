У Слов’янську мати напала на фельдшерку, яка приїхала на виклик до її дитини

У Слов’янську 20-річній фельдшерці, яка приїхала на швидкій за викликом, завдали тілесні ушкодження.

Поліція проводить перевірку, з’ясовує обставини інциденту. Як передає Укрінформ, про це 30 листопада повідомили в Слов’янському відділі поліції Донецької області.

Зазначається, що інцидент стався 29 листопада - місцева мешканка агресивно поводилась із 20-річною фельдшеркою, яка приїхала за викликом до її 13-річного сина.

Медпрацівниця бригади екстреної медичної допомоги звернулася до поліції та повідомила, що під час виклику про надання медичної допомоги їй завдані тілесні ушкодження.

Інформацію внесено до Єдиного обліку Слов'янського відділу поліції. На даний час триває перевірка, з’ясовуються усі обставини інциденту.