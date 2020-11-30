На Харківщині 14-річний хлопець за ніч викрав три авто й на кожному потрапив у ДТП

На Харківщині 14-річний хлопець за ніч викрав три авто й на кожному потрапив у ДТП

Фото
Укрінформ
На Харківщині 14-річний школяр уночі 29 листопада викрав три автомобілі й, намагаючись навчитися кермувати, на кожному потрапив у ДТП.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«За одну добу 14-річний мешканець Краснокутського району викрав три автівки – «УАЗ», «ВАЗ-2121» та «Folkswagen Transporter». Як пояснив неповнолітній, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП. Першим хлопець викрав «УАЗ», на якому одразу в’їхав у паркан домоволодіння. Пересівши на «ВАЗ-2121», підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався у дерево. На «Folkswagen Transporter» хлопець також зіштовхнувся з деревом», - йдеться у повідомленні.

Як додали кореспонденту Укрінформу у поліції, раніше ані хлопець, ані його родина на обліку в правоохоронців не перебували.

Наразі транспортні засоби повернуті власникам.

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Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

Фото Нацполіції

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