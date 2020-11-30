На Харківщині 14-річний хлопець за ніч викрав три авто й на кожному потрапив у ДТП

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«За одну добу 14-річний мешканець Краснокутського району викрав три автівки – «УАЗ», «ВАЗ-2121» та «Folkswagen Transporter». Як пояснив неповнолітній, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП. Першим хлопець викрав «УАЗ», на якому одразу в’їхав у паркан домоволодіння. Пересівши на «ВАЗ-2121», підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався у дерево. На «Folkswagen Transporter» хлопець також зіштовхнувся з деревом», - йдеться у повідомленні.

Як додали кореспонденту Укрінформу у поліції, раніше ані хлопець, ані його родина на обліку в правоохоронців не перебували.

Наразі транспортні засоби повернуті власникам.

Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

Фото Нацполіції