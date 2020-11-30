У засніжених Карпатах вдарив 10-градусний мороз

У Карпатах на горі Піп Іван сніжить, видимість обмежена до 50 метрів і вдарив мороз -10°С.

Про це повідомляється на сторінці Черногірського гірського пошуково-рятувального посту в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Станом на 09:00, 30.11.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів, вітер південно-західний 1-2 м/с, температура повітря -10°С», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики прогнозують на 30 листопада в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.