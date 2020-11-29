В Дрогобицькій колонії один засуджений вбив іншого

Поліція встановила зловмисника, причетного до вбивства засудженого у Дрогобицькій виправній колонії. Ним виявився інший засуджений, який відбував покарання за скоєння вбивства.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області, передає Укрінформ.

«27 листопада, близько 13.00, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території колонії, розташованої у Дрогобичі, помер засуджений. На місці працювала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та співробітники інших служб Дрогобицького відділу поліції. На тілі загиблого, 63-річного засудженого, експерти виявили колоті рани на спині. Під час проведення слідчих дій, правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний інший засуджений віком 55 років, який відбуває покарання за вбивство2, - йдеться в повідомлені.

За фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.