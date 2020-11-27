Похолодання і мокрий сніг: якою буде погода на вихідні

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"28 листопада часом невеликий дощ та мокрий сніг; у південній частині, Донецькій та Луганській областях без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині 7-12° тепла; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві 28 листопада очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла. На Київщині також дощ із мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

29 листопада можливий невеликий дощ та мокрий сніг, 30 листопада без істотних опадів. На заході України на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У південній частині (крім Одещини), східних та Дніпропетровській областях вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 13°. У центральній частині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві і столичному регіоні 29-30 листопада часом невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

1 грудня у північних, центральних, південних областях, 2 грудня на крайньому заході країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Температура у західних, північних, Вінницькій областях вночі 0-6° морозу, вдень від 3° тепла до 3° морозу (в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу); на решті території вночі та вдень від 3° тепла до 3° морозу, вдень на півдні до 6° тепла.

У Києві і Київській області 1-2 грудня місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.