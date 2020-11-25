Кандидат на посаду глави Закарпатської ОДА каже, що стосовно нього триває спецперевірка

Анатолій Полосков повідомив, що зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським напередодні погодження своєї кандидатури на посаду голови Закарпатської ОДА на засіданні Кабінету Міністрів, наразі стосовно нього ще триває спецперевірка.

Про це він розповів телефоном в коментарі кореспонденту Укрінформу.

"Сьогоднішнє рішення Кабміну щодо мого призначення — це тільки перший етап процедури, треба ще дочекатися указу Президента. Але я зустрічався з Володимиром Олександровичем, ми мали розмову, після цього було подання — без цього не було б сьогоднішнього Кабміну. Наразі щодо мене триває спецперевірка. Я завтра вже буду на Закарпатті і до указу Президента продовжу бути директором Шато Чизай”, - сказав Полосков.

Кандидат на посаду голови ОДА зазначив, що у нього загалом дуже простий месидж зараз: "Якщо ми на Закарпатті не зможемо об'єднатися по всій вертикалі, від села до області і до Києва, то ми не досягнемо того результату, до якого прагнемо і якого чекають закарпатці".

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Як раніше повідомляв Укрінформ, сьогодні Кабмін погодив призначення Анатолія Полоскова на посаду голови Закарпатської ОДА.

Анатолій Полосков наразі є директором виноробної компанії Шато Чизай, яку очолює з 2000 року. Це найвідоміший виробник вина на Закарпатті. Полосков просуває бренд закарпатського вина на ринку України та за кордоном, ратує за легалізацію приватних виноробів в регіоні, долучався до створення на Закарпатті туристичного продукту “Дорога вина та смаку”. Він є уродженцем Архангельська (Росія), з 1990 року живе та працює на Закарпатті.

У 2019 році кандидатуру Анатолія Полоскова в Офісі Президента уже розглядали на посаду голови Закарпатської ОДА, але тоді головою призначили Ігоря Бондаренка.