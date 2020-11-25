У Херсоні суд скасував рішення міської ради щодо 87 об’єктів малої приватизації

Херсонський окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради про приватизацію 87 об’єктів комунальної власності в обласному центрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

«Дякую усім, хто працює над поверненням у активи громади міста 15 000 м2 , це 87 об’єктів комунальної власності! Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду від 20.11.2020 року у справі №540/1620/20 задоволено позов Урсуленко Олени Борисівни та ВПГС «Об’єднання народного контролю України», який пред’явлений до Херсонського міського голови Миколаєнка В.В. і Херсонської міської ради про скасування рішення ХМР №2256 від 20.12.2019, де затверджено перелік із 87 об’єктів комунальної власності на приватизацію», - написала секретар міськради.

Як зазначає Урсуленко, до цього списку включено і приміщення бібліотечної системи, міської системи оповіщення при надзвичайних ситуаціях та інші важливі об’єкти громадського користування міста з метою їх відчуження у приватну власність. Як зазначила секретар міськради, суд наголосив, що дії Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка відносно включення до проєкту порядку денного пленарного засідання, не оголошення на пленарному засіданні рекомендацій робочої групи та підписання рішення «Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності Херсонської міської територіальної громади та підлягають приватизації» в редакції, якій присвоєно №2256, є протиправними та такими, що призвели до протиправності рішення №2256.

Відтак суд скасував рішення ХМР «Про затвердження переліку об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності Херсонської міської територіальної громади та підлягають приватизації». І, в разі набрання рішення суду законної сили, об’єкти територіальної громади будуть належно захищені і залишатимуться у власності нашого міста, зазначила Урсуленко.