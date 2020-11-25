На Тернопільщині від COVID-19 помер волонтер

На Тернопільщині від ускладнень, спричинених COVID-19, помер Ігор Цепенюк - відомий бізнесмен, волонтер, засновник та керівник ГО «Ротарі клуб Тернополя».

Про смерть чоловіка повідомили на сторінці "6 резервної сотні ДУКПС-Тернопіль" у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Відійшов у вічність побратим, підприємець, волонтер, добра і світла людина Ігор Цепенюк. Його жага до перемоги та жага допомагати тим, хто цього потребує, була дуже сильною. Все, що задумав, все реалізовував. Один з небагатьох, хто за 7 років війни не втомився допомагати добровольцям, один з небагатьох, хто виступав меценатом у вихованні майбутнього молодого покоління. Молимося за його душу, приносимо співчуття рідним”, - йдеться в повідомленні.

Про тяжкі обставини смерті у Фейсбуці написала вдова Ігоря, Валентина Цепенюк.

"Сьогодні по п‘ятій годині дня під дверима бучацького інфекційного відділення в швидкій мій чоловік після тяжкої виснажливої дороги в кисневій масці, помер. Реанімувати не змогли. Він був дуже світлою і мудрою людиною! Я мала чоловіка, за якого дякувала Богу! Він був чудовим батьком, дідусем, швагром, сватом, другом, розумним порадником, надійним плечем! Йому було всього 57 років!”, - написала жінка.

Фото: facebook.com/6rsduk/