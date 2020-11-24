Укрзалізниця запускає Інтерсіті+ з Києва до Славського

Укрзалізниця призначила новий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 745/746 Київ — Славське, який почне курсувати з 15 грудня та буде зручним для пасажирів, які планують подорожі до гірськолижних курортів Карпат.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Укрзалізниці.

“На зазначеному маршруті буде курсувати швидкісний поїзд Hyundai Rotem. Поїзд № 745 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 05:59 та прибуватиме до Славського о 13:16. У зворотному напрямку зі Славського поїзд № 746 вирушатиме о 16:20 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:57”, - зазначили в УЗ.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

Відстань між столицею та курортом Славське поїзд долатиме за 7 годин 17 хвилин, у зворотному напрямку – за 7 годин 37 хвилин.

Квитки можна буде придбати у залізничних касах або онлайн.

Укрзалізниця нагадує, що відповідно до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом, кожний пасажир має право безоплатно перевозити при собі понад установлену норму ручної поклажі лижі та палиці до них, сноуборд.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця запровадила систему знижок на квитки у вагони 1-го класу в поїздах Інтерсіті+ за умови їх придбання за 90-30 діб до дати відправлення поїзда. Пасажири зможуть економити від 40% до 10% вартості квитка. Зокрема, за 90-30 діб до дати відправлення поїзда вартість знижується на 40%, а за 24-15 діб — на 10%.