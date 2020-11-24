Суд на Київщині призначив розгляд справи Тітушка на 23 грудня
Укрінформ
Броварський міськрайонний суд Київської області призначив розгляд справи, у якій фігурує Вадим Тітушко, якому інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом і вчинення розбою, на 23 грудня.
Як передає Укрінформ, такі дані розміщені на сайті суду.
Зокрема, суд призначив розгляд справи на 23 грудня на 10:00.
Потерпілою у справі зазначена Валентина Стукало, прокурор у справі — Олександр Лукашенко.
Захисником Тітушка зазначений Олександр Щербина.
Як повідомлялося, 27 серпня 2018 року тодішній заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін поінформував, що Вадима Тітушка оголосили у розшук за скоєння тяжких злочинів на Київщині, зокрема здійснення розбійних нападів у складі ОЗГ з метою пограбування.
13 жовтня у МВС повідомили, що поліція завершила досудове слідство щодо Вадима Тітушка, якому інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом і вчинення розбою.