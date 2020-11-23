В Україні прогнозують ожеледицю, туман і до 6° морозу

Синоптики прогнозують у вівторок, 24 листопада, у північних, центральних та східних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Карпатах вночі 1-6°морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

25-26 листопада очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише у східних та північних областях 25 листопада місцями невеликий дощ та мокрий сніг. На Лівобережжі на дорогах місцями ожеледиця; вночі та вранці 26 листопада туман.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, 26 листопада в західних областях 1-6° морозу; вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні до 10° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

27- 28 листопада теж без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликий дощ; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

28 листопада у південних та східних областях вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-9°; на решті території невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві та області 24 листопада буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7°.

25 листопада у столиці та області місцями невеликий дощ та мокрий сніг, 26 листопада без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла. 27 листопада вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла. 28 листопада невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.