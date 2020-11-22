На Вінниччині легковик в’їхав у ЗІЛ, троє людей загинули

У м. Немирів уночі водій легкового автомобіля зіткнувся з вантажівкою, у результаті чого загинуло троє людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 22 листопада о 3:26 надійшло повідомлення про те, що на вул.Соборній в м.Немирів сталася дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля ВАЗ 21099 допустив зіткнення з автомобілем марки ЗІЛ 554, який стояв на проїжджій частині вулиці через несправність транспортного засобу (блокування підшипника).

Унаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та двоє його пасажирів загинули на місці події.