Неділя в Україні — з морозами та невеликим снігом

У неділю, 22 листопада, в Україні вночі очікується невеликий сніг, вдень без опадів і до 6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"22 листопада хмарно з проясненнями. Вночі у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, вдень подекуди на північному сході невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатському регіоні 6-11° морозу; вдень на Правобережжі 1-6° тепла, на Лівобережжі близько 0°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 22 листопада сухо. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла. На Київщині також без опадів, на сході області місцями ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

23 листопада у північних та північно-східних областях, вдень і на заході країни невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом; на решті території без опадів.

24 листопада вночі у північних, більшості центральних областей та в Карпатському регіоні, вдень в Україні, крім півдня, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На дорогах північних та східних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом 24 листопада на північно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у південній частині 23 листопада до 9°; у східній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві й столичному регіоні 23-24 листопада невеликі опади у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

25-26 листопада на сході та північному сході України очікується невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 0-6° тепла, на півдні країни та в західних областях до 9° тепла.

У Києві й Київській області 25-26 листопада без опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.