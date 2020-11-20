Ексвіцепрем’єр уряду Гройсмана став першим заступником голови облради у Вінниці

Ексвіцепрем’єр уряду Гройсмана Володимир Кістіон став першим заступником голови Вінницької облради.

Відповідне рішення у п’ятницю ухвалила сесія Вінницької обласної ради, передає кореспондент Укрінформу.

Вінницька обласна рада обрала першим заступником голови Вінницької облради депутата з фракції «Українська стратегія Гройсмана» Володимира Кістіона. Під час закритого голосування його підтримали 63 депутати з 68, які взяли участь в голосуванні. Депутати з фракції «Європейської солідарності», які заявили про жорстку опозицію більшості в раді, участь у голосуванні не брали.

Безпартійний Володимир Кістіон балотувався до Вінницької обласної ради за партійним списком «Української стратегії Гройсмана». В окрузі, де він був обраний депутатом, за нього проголосувало 3314 виборців. На момент обрання депутатом Вінницької обласної ради він був директором НДІ ПАБЕ Київського національного університету будівництва і архітектури. Віцепрем’єрміністром в уряді Володимира Гройсмана він працював з квітня 2016 по серпень 2019 року.

Як повідомляло агентство, головою Вінницької облради восьмого скликання у п’ятницю в ході першої сесії обрано висуванця «УСГ» В’ячеслава Соколового, експрокурора Вінницької області.

У результаті місцевих виборів-2020 до Вінницької обласної ради пройшли шість політичних партій: «Українська стратегія Гройсмана»(40 депутатів), «Європейська солідарність» і ВО «Батьківщина» (по 11) , «За майбутнє» і «Опозиційна платформа – За життя» ( по 7) та «Слуга народу» (8 депутатів). Вони, відповідно, створили шість депутатських фракцій. Всього у Вінницькій облраді 84 депутати.