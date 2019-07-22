Вінничани не обрали до Ради віцепрем’єра Кістіона та співачку Приходько

Кандидати у народні депутати віцепрем’єр Володимир Кістіон та співачка Анастасія Приходько, які балотувалися в одномандатному окрузі №11 у Вінниці, не проходять до парламенту.

Про це повідомляє сайт ЦВК за результатами опрацювання 25,66% електронних протоколів.

Так, Володимир Кістіон, який балотувався як самовисуванець, набирає 9,04% голосів і займає п’яте місце. Висуванка ВО "Батьківщина" Анастасія Приходько - восьма, за неї проголосували 4,44% вінничан з округу №11, що взяли участь у виборах.

Лідирує в окрузі висуванець "Слуги народу" Миксим Пашковський (23,61%).

Усього в одномандатному окрузі №11, що у Вінниці, балотувалося 13 кандидатів у народні депутати.