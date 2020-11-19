Шахраї видурили у батька загиблого героя АТО майже 300 тисяч

Про це повідомив голова ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО" Ілля Шполянський у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У липні 2015 року в АТО загинув дитячий письменник Кваша Олексій, доброволець. Те, що відбулось з його татом за останні роки, виходить за межі добра і зла, нищить рівнем цинізму, нашою безпорадністю перед ворожою та зухвалою державною системою», - написав Шполянський.

За його словами, у жовтні 2015 року Дмитро Олексійович отримав виплату за загиблого сина - 302 тис. грн. А вже 21.12.2018 - Державний виконавець Світлана Мартиненко, з Заводського ДВС м. Кам'янське (Дніпропетровщина), списала з карти 270 тис. грн на користь певної особи, адреса якої виявилася згодом не дійсною. І ще 27 тисяч гривень як виконавчий збір.

«Виконавчий лист підроблений, про що є всі необхідні докази і вони передані правоохоронцям. Вибір шахраїв пав на Квашу Дмитра, бо він зберігав кошти та не робив ніяких транзакцій по карті тривалий час і не перевіряв баланс. Йдеться про високу ймовірність змови працівників соціального захисту, відділення банку, державного виконавця та особи, якій перерахували кошти. У лютому 2019-го - Дмитро Олексійович взнає про зникнення грошей. У листопаді звертається до адвоката нашої спілки», - розповів Шполянський.

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За його словами, ця справа показала неабияку байдужість чиновників та правоохоронців.

Шполянський значив, що 2 жовтня 2020 року у Верховній Раді відбулося засідання тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів війни, яка направила всі необхідні звернення до відповідних органів. До справи залучили Міністерство у справах ветеранів, профільний комітет Верховної Ради, десятки інших інстанцій.

«І хоч би хтось від Мін'юсту, виконавчої служби зателефонував і просто вибачився. Всім абсолютно байдуже. Отож, беручи до уваги повне небажання системи розв'язувати це питання, постійні перенесення судових засідань у зв'язку з карантином, позицію виконавчої служби, бездіяльність правоохоронців, можна сказати, що процес повернення коштів може затягнутись на роки. Ми оголошуємо початок збору коштів для Дмитра Олексійовича, якому, до речі, 71 рік, та не зупинимось поки не зберемо всю суму», - зазначив Шполянський і вказав номер картки дідуся.

Кореспондент Укрінформу звернувся до Міністерства юстиції України з проханням прокоментувати ситуацію. Наразі відповіді нема, але сподіваємось її отримати.