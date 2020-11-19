Дощ із мокрим снігом та нічні морози, по всій Україні - ожеледиця

У більшості областей України 20 листопада очікується дощ із мокрим снігом. Вдень буде від 1° морозу до 6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"20 листопада у західних, вдень також і в більшості північних та центральних областей дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. На дорогах країни, крім заходу та півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний та південний (у західній частині - північно-західний), 7-12 м/с. Температура у західних областях протягом доби 1-6° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, у східній частині 7-12° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві і столичній області 20 листопада вночі без опадів, вдень дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. У столиці очікується вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла. На Київщині температура вночі 0-4° морозу, вдень 0-4° тепла.

21 листопада вночі у прикарпатських, північних, більшості центральних областей та на Одещині, вдень у південній частині та східних областях невеликий дощ і мокрий сніг; 22 листопада без опадів, лише вночі на сході країни, вдень у північно-східних областях невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень 22 листопада у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у Карпатах 6-11° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях та на Одещині 1-6° тепла.

У Києві і Київській області 21 листопада вночі можливий мокрий сніг, 22 листопада без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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23 листопада у північних, східних, вдень і у західних областях України невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. 24 листопада невеликий мокрий сніг та дощ, лише вночі у південних, вдень у західних областях без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу (23 листопада у східних областях 1-6° морозу), вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У столиці та на Київщині 23- 24 листопада невеликий мокрий сніг і дощ. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.