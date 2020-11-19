Соціологи оцінили сепаратистські настрої на Закарпатті

Соціологи оцінили сепаратистські настрої на Закарпатті

Опитування
Укрінформ
Згідно з опитуванням, проведеним Фондом Демократичні ініціативи на Закарпатті, всього 1% громадян бачить цей регіон окремим від унітарної України.

Про це повідомив політичний аналітик Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Андрій Сухарина на презентації соцдослідження про настрої на Закарпатті в Укрінформі, передає кореспондент Укрінформу.

"Згідно з даними соцдослідження Фонду Демократичні ініціативи, лише 3% закарпатців бачать Україну федералізовною, а сепаратистів на Закарпатті приблизно 1%. Серед представників нацменшин людей з такими поглядами також всього 2%", - сказав Сухарина.

Але разом із тим, в складі унітарної України Закарпаття бачать понад 50% громадян. 37% громадян вважають, що у складі України Закарпаття має отримати більші повноваження. 31% не відповіли на це запитання, зазначив Сухарина.

"Оці 31%, котрі не відповіли на це запитання, — найбільше “але”. З ними треба працювати, це люди, які не ототожнюють себе з цим регіоном, з країною, особливо не думають про майбутнє цього регіону, вони трохи ізольовані від загального дискурсу.

Ще, на що ми звернули увагу, — на Закарпатті більш помітна регіональна само ідентифікація", - наголосив Сухарина.

За його словами, в загальноукраїнських опитуваннях 70% респондентів ідентифікують себе в першу чергу як українці.

Читайте також: Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті - Кулеба

"На Закарпатті громадяни вважають себе передовсім мешканцями регіону. Саме по собі це не загроза сепаратизму, але це постійно треба мати на увазі, якщо ми не хочемо мати з цим проблеми", - наголосив Сухарина.

Дослідження проводилося з 24 серпня по 10 вересня 2020 року, загалом було опитано 1000 респондентів — половина з-поміж репрезентативної вибірки жителів області (6 міст та 15 сіл) та 500 представників нацменшин (з угорської, румунської, ромської та словацької громади Закарпаття). Похибка опитування не перевищує 4, 4%.

В опитуванні задавали близько 60 питань, специфіка дослідження в тому, що за результатами є дві паралельні вибірки: перша буде репрезентативна для Закарпаття загалом, і окремо вибірка по нацменшинах, що проживають в регіоні (угорці, румуни, словаки).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-