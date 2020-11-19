Соціологи оцінили сепаратистські настрої на Закарпатті

Згідно з опитуванням, проведеним Фондом Демократичні ініціативи на Закарпатті, всього 1% громадян бачить цей регіон окремим від унітарної України.

Про це повідомив політичний аналітик Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Андрій Сухарина на презентації соцдослідження про настрої на Закарпатті в Укрінформі, передає кореспондент Укрінформу.

"Згідно з даними соцдослідження Фонду Демократичні ініціативи, лише 3% закарпатців бачать Україну федералізовною, а сепаратистів на Закарпатті приблизно 1%. Серед представників нацменшин людей з такими поглядами також всього 2%", - сказав Сухарина.

Але разом із тим, в складі унітарної України Закарпаття бачать понад 50% громадян. 37% громадян вважають, що у складі України Закарпаття має отримати більші повноваження. 31% не відповіли на це запитання, зазначив Сухарина.

"Оці 31%, котрі не відповіли на це запитання, — найбільше “але”. З ними треба працювати, це люди, які не ототожнюють себе з цим регіоном, з країною, особливо не думають про майбутнє цього регіону, вони трохи ізольовані від загального дискурсу.

Ще, на що ми звернули увагу, — на Закарпатті більш помітна регіональна само ідентифікація", - наголосив Сухарина.

За його словами, в загальноукраїнських опитуваннях 70% респондентів ідентифікують себе в першу чергу як українці.

"На Закарпатті громадяни вважають себе передовсім мешканцями регіону. Саме по собі це не загроза сепаратизму, але це постійно треба мати на увазі, якщо ми не хочемо мати з цим проблеми", - наголосив Сухарина.

Дослідження проводилося з 24 серпня по 10 вересня 2020 року, загалом було опитано 1000 респондентів — половина з-поміж репрезентативної вибірки жителів області (6 міст та 15 сіл) та 500 представників нацменшин (з угорської, румунської, ромської та словацької громади Закарпаття). Похибка опитування не перевищує 4, 4%.

В опитуванні задавали близько 60 питань, специфіка дослідження в тому, що за результатами є дві паралельні вибірки: перша буде репрезентативна для Закарпаття загалом, і окремо вибірка по нацменшинах, що проживають в регіоні (угорці, румуни, словаки).