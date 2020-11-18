Окупанти закрили мечеть у Донецьку – муфтій Ісмагілов

На окупованій території самопроголошеної "ДНР" окупаційна "влада" взяла під контроль усі релігійні організації, зокрема й мусульманські.

Як передає Укрінформ, окупанти закрили всі громади, що не підпорядковуються "МГБ ДНР", зокрема й мечеть у Донецьку, розповів муфтій Саїд Ісмагілов в інтерв’ю "Релігійній правді".

"На окупованих територіях "ДНР" взяла під контроль усі релігійні організації, зокрема й мусульманські. Окупанти закрили всі громади, що не підпорядковуються "МГБ ДНР", зокрема й мечеть у Донецьку (я там багато років був імамом) – два роки тому громаду звинуватили в екстремізмі й діяльності на українську розвідку", - повідомив Ісмагілов.

За його словами, мечеть опечатали, а імама (він був взагалі аполітичним, із 2014 року з боку "ДНР" до нього не було взагалі ніяких застережень) забрали на допит у "МГБ", взяли підписку про невиїзд. "Мечеть зараз зачинено, категорично заборонено її відкривати, заходити туди. Два роки стоїть абсолютно порожня, і така доля спіткала всі мусульманські релігійні організації, що не підпорядковуються так званому МГБ ДНР", - розповів він.

За словами Ісмагілова, на окупованій території створено їхню власну контрольовану структуру, поставлені керманич та імам, які повністю під контролем сепаратистських угрупувань. І лише вони мають право діяти для задоволення релігійних потреб мусульман на окупованій території. Всім іншим не можна.

Муфтій розповів, що люди змушені або виїжджати звідти, оскільки там жити взагалі неможливо, або відвідувати ті мечеті, які дозволені для відвідування, або вони взагалі нікуди не ходять і моляться самі вдома.

Як повідомляв Укрінформ, раніше глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ватажки "ДНР" та "ЛНР" висунули вимогу Православній церкві України щодо перереєстрації релігійних громад на окупованій території Донбасу за "законодавством Л/ДНР", інакше погрожують конфіскувати майно.