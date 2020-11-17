У Запоріжжі зник професор одного з вишів

У Запоріжжі вже тиждень шукають професора кафедри менеджменту організацій та управління проєктам, начальника центру освітніх послуг для іноземних громадян Запорізького національного університету Луая Файсала Муца.

Інформацію про зникнення викладача кореспонденту Укрінформу підтвердили в ЗНУ.

"10 листопада близько 14:30 він (Муц - ред.) вийшов з інженерного інституту. Більше на робочому місці він не з’являвся. Більше інформації можуть надати правоохоронні органи", - сказав в телефонній розмові керівник пресслужби ЗНУ Євген Сокульський.

Про зникнення чоловіка також повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці арабська діаспора у Запорізькій області. Під час спілкування з журналістами представник діаспори зазначив, що зниклий залучався як перекладач до проведення процесуальних дій у провадженнях, в яких фігурують іноземці. Щобільше, його зникнення в діаспорі пов’язують саме з цією діяльністю.

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За даними діаспори, в день зникнення Муц в районі інженерного університету сів у чорний автомобіль, попередньо Toyota, та більше не виходив на зв'язок.

У поліції ситуацію поки що не коментують.