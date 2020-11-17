У Запоріжжі зник професор одного з вишів
Інформацію про зникнення викладача кореспонденту Укрінформу підтвердили в ЗНУ.
"10 листопада близько 14:30 він (Муц - ред.) вийшов з інженерного інституту. Більше на робочому місці він не з’являвся. Більше інформації можуть надати правоохоронні органи", - сказав в телефонній розмові керівник пресслужби ЗНУ Євген Сокульський.
Про зникнення чоловіка також повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці арабська діаспора у Запорізькій області. Під час спілкування з журналістами представник діаспори зазначив, що зниклий залучався як перекладач до проведення процесуальних дій у провадженнях, в яких фігурують іноземці. Щобільше, його зникнення в діаспорі пов’язують саме з цією діяльністю.
За даними діаспори, в день зникнення Муц в районі інженерного університету сів у чорний автомобіль, попередньо Toyota, та більше не виходив на зв'язок.
У поліції ситуацію поки що не коментують.