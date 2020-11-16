У Харкові від рук нападника загинув режисер Садовський

Відомий режисер Леонід Садовський 71-річний завідувач кафедри одного з харківських вишів під час нападу невідомого отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких 16 листопада помер у лікарні.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Інформація про потерпілого надійшла до Московського відділу поліції 14 листопада о 18:10 від лікаря швидкої допомоги. Попередньо встановлено, що чоловік отримав декілька ударів по голові, коли повертався додому через пустир. Зловмисник напав на нього ззаду і завдав невстановленим предметом травми, від чого потерпілий втратив свідомість. Отямившись, чоловік прийшов додому і розповів про подію дружині, яка викликала бригаду медичної допомоги. Чоловік був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, де 16 листопада помер", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим Московського відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років тюремного ув’язнення.

На даний час поліція здійснює оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення особи правопорушника та його затримання.

Як розповіли кореспондентові Укрінформу в Харківському Будинку актора імені Леся Сердюка, Леонід Садовський був талановитим режисером театру та кіно: "Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри театральної майстерності Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського, він багато часу приділяв молодим акторам, створивши для них особисту творчу майстерню. Колеги та студенти згадуватимуть його як талановиту людину з щирим серцем".

Садовський свого часу здобув освіту в Донецькому інституті мистецтв, потім 30 років працював в університеті ім. Котляревського, створив понад 40 вистав у театрах України - від Харкова до Одеси. Його режисерські роботи відомі в театрах України та за її межами. Він також працював у кіно та на телебаченні.