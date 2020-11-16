У школі Харкова знайшли бойову отруту – евакуювали 380 осіб

Поліція проводить перевірку за фактом виявлення отруйної речовини в одній зі шкіл Харкова.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"16 листопада о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що у приміщенні школи по вулиці Харківська набережна під час проведення ремонтних робіт у старому димоході виявлені дві запаяні колби із зеленою порошкоподібною речовиною", - йдеться у повідомленні.

В ході огляду правоохоронці встановили, що одна колба має маркування "Адамсіт". Вилучена речовина буде знищена фахівцями ДСНС.

Під час проведення огляду місця події з навчального закладу евакуювали 380 осіб. Постраждалих осіб немає.

Розпорошений адамсіт відноситься до групи бойових отруйних речовин, яка при вдиханні викликає чхання, нежить, біль у грудях та блювання.