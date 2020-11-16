На Житомирщині створили пам’ятник космонавту Леоніду Каденюку

На Житомирщині виготовили пам’ятник першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку, який встановлять на Байковому кладовищі у Києві.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Житомирської ОДА Володимир Федоренко.

«Останні штрихи кропіткої піврічної роботи Коростишівських каменярів та великих художників. Пам’ятник першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку почнуть монтувати на Байковому кладовищі у Києві», - йдеться у повідомленні.

Федоренко розповів, що пам’ятник виготовили з покостівського граніту, який видобувають на Житомирщині.

Автор пам’ятника - Анатолій Гайдамака, а скульптор – Володимир Шолудько.

Офіційне відкриття пам’ятника заплановане на 19 листопада.

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Леонід Каденюк – льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, Герой України (1999).

Свій політ у космос він здійснив 19 листопада 1997 року у складі міжнародного екіпажу на кораблі «Коламбія», що стартував з мису Канаверал (США). 15 діб і 16 годин – саме стільки часу український космонавт провів на космічній орбіті, де проводив біологічні експерименти, вивчав вплив невагомості на процес фотосинтезу.

Каденюк помер 31 січня 2018 року.

Фото: facebook.com/Volodymir.Ilich.Fedorenko