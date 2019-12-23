В Україні знімуть фільм про Леоніда Каденюка

Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ “Спільна Перемога Продакшн” про надання державної підтримки на створення фільму “Місія - Космос”.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

“Підтримка розміром 3 млн 363 тис. 676 грн, тобто 80% загальної вартості виробництва фільму”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт документальної стрічки “Місія - Космос” став одним із переможців дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер - Сергій Шахворостов. Автор сценарію та продюсер – Валерія Іваненко.

Документальний фільм “Місія - Космос” – це розповідь не тільки про втілення мрії Леоніда Каденюка, яка зародилася у нього ще в ранньому дитинстві, а й про навчання та роботу, які привели його від порога скромної хати в невеликому українському селі до сходинок космічного корабля.

Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.