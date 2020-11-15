У Запорізькій області зіткнулися пасажирський автобус і трактор, є загиблий

На трасі "Запоріжжя-Дніпро" зіткнулися автобус і трактор. Водій автобуса загинув, ще одна людина зазнала травм.

Про це повідомили у ДСНС в Запорізькій області, передає кореспондент Укрінформу.

"14 листопада о 17:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ДТП, яка сталася на трасі "Запоріжжя-Дніпро". Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що сталося зіткнення автобусу "Мерседес" та трактора "К-700" з плугом. Внаслідок події загинув водій автобуса, ще одна пасажирка травмувалася", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій області зіткнулися пасажирський автобус і трактор

Постраждалу госпіталізували до міської лікарні. За фактом події ведеться розслідування.

Фото: zp.dsns.gov.ua