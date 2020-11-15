На Дніпропетровщині помер від COVID-19 майор поліції

Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, помер заступник начальника відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області, майор Віталій Шевцов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Поліція Дніпропетровській області у Фейсбуці.

"Заступник начальника відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності ГУНП в Дніпропетровській області помер вчора вдень, 13 листопада, через ускладнення, викликані коронавірусною хворобою", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що майор поліції Віталій Шевцов прослужив на різних посадах в органах внутрішніх справ майже 25 років. У грудні цього року збирався вийти на пенсію та присвятити час дітям. Проте, за три дні до його 43-річчя життя Віталія обірвалося. Без батька залишилися двоє дітей – 11-річний син та 18-річна донька.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 листопада в Україні лабораторно підтверджено 525 176 випадків захворювання на COVID-19, з них 9508 летальних, уже одужали 238 811 осіб. За добу виявлено 12 524 нові випадки коронавірусної хвороби.